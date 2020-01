Ieri sera si è verificato un grande incendio che ha colpito due capannoni della cooperativa San Nicola, in Via dei Villini nel territorio a confine tra San Cesareo, Colonna e Zagarolo.

Il Sindaco e altri Amministratori del Comune di San Cesareo, non appena appresa la notizia si sono recati immediatamente sul posto.

L’incendio è stato domato egregiamente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e alle 00.30 circa è stato spento. L’area è stata sottoposta a sequestro e sono ovviamente in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Fortunatamente non si riportano danni a persone.

Come spiegato sul sito comunale, l’Amministrazione di San Cesareo dichiara di seguire l’evoluzione della vicenda e comunicherà gli sviluppi non appena possibile.

La stessa Amministrazione esprime solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono stati toccati direttamente o indirettamente dalla vicenda.