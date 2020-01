AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO “SPORTELLO INFORMAGIOVANI” DEL COMUNE DI SAN CESAREO.

Le Associazioni che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura (Allegato B) e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente firmata e corredata da documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, a mezzo PEC all’indirizzo: segreteriasancesareo@pec.provincia.roma.it e riportare quale oggetto della PEC la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO INFORMAGIOVANI.