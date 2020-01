È polemica a Supino su la mensa scolastica. In merito a questo argomento è intervenuto il Sindaco Gianfranco Barletta.

Le parole del Sindaco di Supino sulla mensa scolastica

“In merito al post del consigliere di minoranza Bompiani circa l’aumento del costo della mensa scolastica, credo sia opportuno da parte mia precisare alcune cose.

Innanzitutto il consigliere Stefano Bompiani dovrebbe sapere che il servizio veniva gestito da diverso tempo in regime di proroga, condizione questa che aveva permesso alla nostra amministrazione di mantenere il prezzo bloccato praticamente a 10 anni fa.

Si è resa quindi indifferibile l’indizione di una gara di appalto.

Tenendo comunque come obiettivo principale la qualità del pasto, per il benessere dei nostri bambini, l’esito è stato un aumento del costo del pasto, pur rimanendo con 75€ al mese comunque più basso rispetto alla media nazionale che è di 82€ al mese, il costo del pasto è passato da 3,30€ a 4,75€. La spesa a carico dell’utente era di 2,50€ con un intervento del comune di 0,80€, con la nuova tariffa l’utente pagherà 3,50€ ma anche il comune aumenterà di oltre il 50% la sua partecipazione passando ad 1,25€.

Risulta abbastanza evidente che soltanto chi intende fare una bassa strumentalizzazione politica non capisce che io e la mia amministrazione abbiamo operato tenendo a cuore il benessere dei nostri figli garantendo loro un servizio di buona qualità e che non stiamo facendo cassa sulle spalle delle famiglie supinesi, ma che anzi abbiamo aumentato la partecipazione dell’ente di oltre il 50% proprio per non incidere ancora più pesantemente sui cittadini.

Credo quindi sia facilmente comprensibile che l’aumento incida tanto sui cittadini quanto sull’ente.

Restano chiaramente validi tutti i meccanismi di esenzione e contribuzione proporzionale al modello ISEE.

Ad ogni buon conto martedì 14 alle ore 16.00 incontrerò nella scuola di Capoleprata tutti i genitori che vorranno partecipare, per parlare del servizio mensa in tutte le sue particolarità e per presentare la commissione mensa istituita con delibera di consiglio comunale.”

Il Sindaco – Gianfranco Barletta