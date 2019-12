Nella serata di ieri, a Supino, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia di Frosinone, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”, un 37enne del luogo, incensurato.

I dettagli

Il predetto, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa dai militari operanti, veniva trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana, bilancini di precisione, attrezzatura completa per la coltivazione della canapa indiana, ormoni per la crescita delle piante, vari manuali tecnici, una serra attrezzata con apposite lampade per la coltivazione e la successiva essicazione della stessa, che avveniva utilizzando degli stendibiancheria.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dalla locale Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. L’uomo sarà inoltre proposto per l’applicazione d’idonea misura di prevenzione.

Nel corso del servizio sono stati altresì controllati 33 automezzi e 47 persone.