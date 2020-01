Cassino, maxi controlli nel week-end: ecco cosa è successo

Il Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, in occasione del weekend, ha predisposto numerosi servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori, di quelli in genere e del controllo della circolazione stradale sulle principali arterie della giurisdizione di competenza.

Ecco cosa è successo

– deferivano in stato di libertà per il reato di “rifiuto accertamento dello stato di ebbrezza” un 55enne del posto. Il suddetto, intercettato e controllato nel centro cittadino mentre era alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, si rifiutava di sottoporsi ai previsti accertamenti mediante alcooltest. Il documento di guida veniva ritirato e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo;

– deferivano in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 66enne residente del luogo. Lo stesso, ricoverato presso l’Ospedale Civile di Cassino a seguito di fuoriuscita dalla sede stradale mentre era alla guida della propria autovettura, veniva riscontrato con un tasso alcolemico pari a 2,2 g/l. I militari intervenuti accertavano inoltre che l’uomo era alla guida con patente scaduta di validità, che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa ed inoltre che non era stato sottoposto alla prevista revisione periodica;

– segnalavano alla Prefettura di Frosinone per guida di autoveicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa auto un 41enne di Castrocielo, già censito per reati in materi di stupefacenti. Lo stesso veniva sorpreso alla guida del veicolo sprovvisto di polizza assicurativa, con contestuale sequestro ammnistrativo del veicolo per la successiva confisca;

– elevavano a due veicoli in sosta verbali al C.d.S. ai sensi dell’art. 193 comma 2 in quanto sprovvisti di polizza assicurativa;