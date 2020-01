Si comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Vincenzo Bellini, martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 13:00 fino a serata si verificherà una sospensione del flusso idrico.

Ecco le zone interessate

via V. Bellini

via Leopardi

via Cimarosa

via Boccaccio

parte di via Pascoli

via Pò

zone limitrofe.

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata.

Acea Ato5 si scusa per i disagi.