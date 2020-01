Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio, a Ferentino, i militari della locale Stazione, in esecuzione di Ordine di carcerazione dall’Ufficio Esecuzione Pene della Procura della Repubblica presso Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto L.V., 48enne del luogo (già censito per reati contro la persona ed il patrimonio).

L’uomo, nel 2017, si rese protagonista a Ferentino di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento, ragion per cui dovrà espiare la pena di 3 anni, 9 mesi e 22 giorni di reclusione.

L’arrestato, ad espletate formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.