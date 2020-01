Roma, tragedia sulla Linea B della Metro: muore una donna sulla banchina

Un malore improvviso che le è costato la morte. Poco dopo le ore 12 della giornata odierna, sabato 11 gennaio 2020, si è consumata una tragedia lungo la banchina della stazione Colosseo, all’interno della Metro B di Roma.

Vittima del malore una donna italiana di 60 anni, la quale si è improvvisamente accasciata a terra sotto lo sguardo attonito dei presenti. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma per la signora non c’è stato nulla da fare: gli operatori del 118 hanno provato a rianimarla in tutti i modi, senza però ottenere risultati.

Sul posto sono giunti poco dopo anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno fatto evacuare la stazione con la collaborazione del personale Atac e dei militari dell’Esercito per i rilievi del caso. La stazione è stata poi regolarmente riaperta al traffico intorno alle ore 14.