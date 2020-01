Un brutto incidente si è verificato intorno alle ore 15 della giornata odierna, sabato 11 gennaio 2020, sull’Autostrada A1 nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone.

Per cause ancora da precisare, due veicoli sono entrati in rotta di collisione ostruendo gran parte della carreggiata. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili e al momento lungo il tratto in questione, in direzione Roma, si sta viaggiando ad una sola corsia.

Il consiglio dunque è quello di prestare la massima attenzione nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, anche se le code sono in progressivo aumento e potrebbero coinvolgere anche i tratti autostradali immediatamente precedenti. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

(IMMAGINE DI REPERTORIO)