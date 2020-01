Mattinata di proteste a Colle Fagiolara oggi, sabato 11 gennaio 2020. Come avevamo già scritto alcuni giorni fa, alcune associazioni e comitati della Valle del Sacco hanno indetto una manifestazione dimostrativa per protestare contro la discarica e contro il compound.

Discarica Colle Fagiolara, la protesta di associazioni e comitati

Mattinata di protesta a Colleferro, proprio all’incrocio con la discarica di Colle Fagiolara, sita in via Palianese.

A parlare ai nostri microfoni è stata Ina Camilli, rappresentante del Comitato Residenti Colleferro, cha ha dichiarato “Ad oggi, a 4 giorni dalla chiusura definitiva, non abbiamo un atto formale che sancisca la chiusura della discarica. Siamo qui per protestare contro il piano rifiuti regionale che prevede un impiantisitca pesante per il territorio della Valle del sacco e contro il compound, sempre per il trattamento rifiuti. Protestiamo contro le istituzioni che non ci raccontano la verità e che continuano ad avvelenarci”.

Poi, Ina Camilli, ha parlato del comunicato della Regione Lazio: “Da quello che è emerso ieri dal comunicato è che la discarica non chiude. Continuerà il suo lavoro. Siamo qui per far capire alle istituzioni che vogliamo degli interlocutori. Questo piano rifiuti non ci garantisce. Il compound sarà un destino nero per Colleferro e tutti i comuni limitrofi e non vogliamo che questa valle continui ad essere avvelenata“