Iniziativa assunta dal Comune di Monterotondo data l’emergenza freddo in corso. Emergenza freddo: predisposta assistenza ai senza tetto. L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato del Tavolo della Solidarietà, ha allestito un punto di accoglienza nel ex sede della Ruella a Via E.Riva.

<<Questo è un primo passo di un progetto di più ampia portata, iniziato con la giunta Alessandri, portato avanti dal Sindaco Reggente Antonino Lupi-ci tiene a sottolineare il Sindaco Riccardo Varone-che verrà conclusone i prossimi mesi grazie ad un impegno economico assunto dall’amministrazione comunale e che prevede l’allestimento di un locale mensa attrezzato, e un locale per visite mediche con spogliatoi e docce.Questo primo punto di accoglienza garantisce capacità di accoglienza ai meno fortunati, i senza fissa dimora che potranno avere ospitalità temporanea e servizi di assistenza.

<<Infine ringrazio Città Metropolitana e la Vice Sindaca Zotta-continua il Sindaco Varone-per aver concesso, in un ottica di piena collaborazione tra le istituzioni, lo spazio per poter garantire questo fondamentale servizio di assistenza sul nostro territorio e la nostra Protezione Civile ed i suoi volontari, che in poche ore, hanno fornito luce e riscaldamento allo stabile, garantendo così un minimo di conforto a chi purtroppo versa in condizioni sociali di estrema fragilità>>.

I volontari delle associazioni coinvolte in questi giorni, coordinati dalla Comunità di Sant’Egidio di Monterotondo, stanno monitorando il territorio per indirizzare chi necessita di un rifugio temporaneo notturno. <<Un lavoro in sinergia tra Amministrazione e associazioni di volontariato-afferma l’Assessore Garofoli-che ha prodotto una risposta importante in termini di attenzione agli ultimi, segno di un’amministrazione che non vuole lasciare indietro nessuno.

Per questo ringrazio la comunità di Sant’Egidio e il suo referente Andrea Giovanelli che stanno coordinando l’assistenza, tutti i volontari delle varie associazioni coinvolte dal Tavolo della Solidarietà per il loro fondamentale contributo sul campo e la Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Francesca Moreschi che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza e conoscenza per gestire al meglio questa iniziativa. Questa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra la Asl RM5, il Comune di Monterotondo e la Comunità di Sant’Egidio per l’assistenza delle persone in particolare stato di fragilità socio –sanitaria e senza fissa dimora>>.

I cittadini potranno effettuare le segnalazioni al fine di consentire un’adeguata presa in carico di eventuali situazioni di emergenza chiamando il numero 3202240087 o scrivendo alla mail santegidio.monterotondo@hotmail.com.