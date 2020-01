Sta spopolando in tutto il mondo in questi giorni la serie tv The Witcher, con protagonista l’attore britannico Henry Cavill. Non tutti sanno, però, che l’attore, ormai una delle star di Hollywood, ha vissuto per un periodo della sua vita vicino Roma, precisamente a Monterotondo.

Henry Cavill ha vissuto a Monterotondo

LEGGI ANCHE – Gli AC/DC e lo strano legame con Frascati, scopriamo perché

L’attore, divenuto famoso in tutto il mondo per l’interpretazione di Superman, ha dichiarato di aver vissuto per un breve periodo in Italia. Durante un’intervista rilasciata qualche anno fa (QUI LA VIDEOINTERVISTA), la conduttrice gli ha chiesto se parlasse l’italiano. L’attore ha declinato, non sentendosi sicuro della sua pronuncia. Difatti, l’intervista è stata fatta diversi anni dopo la permanenza dell’attore vicino Roma.

Nonostante abbia preferito evitare di parlare in italiano, rifiutandosi cortesemente anche di dire un paio di parole, ha specificato però di aver vissuto per poco tempo a Monterotondo. Qui ha imparato un po’ di italiano e sebbene non ci siano legami con l’Italia, l’ipotesi più probabile è che sia venuto qui per amore. Evidentemente, una storia durata poco poiché l’attore ha vissuto qui soltanto per circa un mese.

Una ex fidanzata italiana?

Henry Cavill ha così avuto modo di conoscere un minimo la lingua, sebbene a distanza di tempo ha dimenticato quel poco di italiano che aveva imparato. Alcuni dei suoi fan teorizzano che si sia trasferito in Italia per amore e precisamente nei confronti di una sua ex, che a Glamour UK ha dichiarato di chiamarlo affettuosamente “Pussycat“.

Insomma, difficile saperne di più sulla vicenda poiché l’attore è noto per essere un personaggio abbastanza schivo. Sui suoi profili social pubblica spesso foto mentre fa attività sportiva, è sul set, con i fan o con i suoi amati cavalli: impossibile saperne di più sulla sua vita privata passata.

E voi, avete visto The Witcher? Che ne pensate dell’interpretazione dell’Uomo d’Acciaio? Sapevate che Henry Cavill ha vissuto per un breve periodo a Monterotondo? Fatecelo sapere nei commenti.