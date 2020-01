Serata ancora di incidenti sul GRA. Sulla A90 sono segnalate lunghe code per incidente tra l’uscita Casilina e la Tiburtina, in carreggiata esterna. Sempre sul Grande Raccordo Anulare, segnalata viabilità in tilt tra Nomentana e la diramazione di Roma Sud, sempre per via di un sinistro, in carreggiata interna.

Traffico intenso nei pressi di Settebagni, come dimostrato dalla foto scattata dalle telecamere di Autostrade per l’Italia proprio pochi minuti fa. Anche qui per via di un incidente avvenuto tra Castelnuovo di Porto e Settebagni, in direzione del Grande Raccordo Anulare. Al momento si transita su una sola corsia sull’autostrada A1, diramazione di Roma Nord.

Sui suddetti posti si sono recate le forze dell’Ordine per la rimozione. Non è ancora chiaro se vi siano stati dei feriti. Si prega gli automobilisti che stanno transitando in queste zone di prestare la massima attenzione.