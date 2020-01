GRA incidente Aurelia e Boccea oggi giovedì 9 gennaio 2020

LAZIO, ANAS: INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA. rallentamenti in carreggiata interna tra le uscite 1 “Aurelia” e 2 “Boccea”

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma si registrano rallentamenti e code in carreggiata interna a causa di un incidente tra le uscite n. 1 “Aurelia” e n. 2 “Boccea” (km 3).

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di una persona. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

