A24 incidente tra Fiorentini e Tangenziale Est oggi 9 gennaio 2020

Inizio pomeriggio costellato da incidenti nella Capitale. Il primo incidente è avvenuto poco fa sulla A24 Roma-Teramo, nel tratto urbano. Sono infatti segnalate lunghe code tra Fiorentini e la Tangenziale Est, in direzione Roma.

Altri sinistri sono stati segnalati recentemente, sempre nella Capitale. Segnalata viabilità congestionata in via Prenestina, all’altezza di Colle Monfortani. Traffico rallentato causa al km 14. E ancora in via Polense, presso l’intersezione con Via Tivolese, registrati rallentamenti al traffico.

Ultimo sinistro in via Trionfale, in prossimità di via Fratelli Gualandi. Qui il traffico è momentaneamente in tilt per via di un incidente avvenuto all’altezza del civico 9036.

Sui suddetti posti si sono recate le forze dell’Ordine per la rimozione. Non è ancora chiaro se vi siano stati dei feriti. Si prega gli automobilisti che stanno transitando in queste zone di prestare la massima attenzione.