GRA, diversi incidenti in pochi minuti e traffico congestionato sulla A90

Traffico congestionato sul Grande Raccordo Anulare di Roma in questi istanti. Segnalati vari incidenti in diverse zone della A90. La principale arteria della Capitale sta vedendo numerose code registrarsi dopo che si sono susseguiti diversi sinistri nel giro di pochi minuti.

Incidenti sul GRA e traffico bloccato oggi 8 gennaio 2020

Code per incidente sono segnalate tra l’uscita Prenestina e Romanina, in carreggiata interna. Non è chiaro se si tratti dello stesso sinistro o di un altro ancora, sta di fatto che la viabilità risulta essere bloccata anche all’altezza di Anagnina, in esterna, con macchine che ferme a partire dall’uscita di Pontina. Segnalato ancora traffico bloccato per un altro incidente tra la diramazione di Roma Nord e l’uscita Nomentana, in carreggiata interna.

Al momento, sono segnalate lunghe code nei suddetti tratti. Si raccomanda le persone che in questi istanti stanno procedendo su questo tratto di percorrere la strada con prudenza. Ancora restano da chiarire le esatte dinamiche di quanto avvenuto, che sicuramente emergeranno fuori dopo i rilievi di rito eseguiti dalle forze dell’Ordine.

Sinistri in fase di rimozione da parte del personale addetto

Proprio in questi istanti, infatti, gli incidenti stanno per essere rimossi dal personale addetto. Sul posto si sono recati i soccorsi in caso di eventuali feriti. La notizia è stata data da Astral Infomobilità, che ha spiegato dell’incidente tramite il proprio profilo social.

Avviso agli automobilisti: guidate con prudenza

Ancora da chiarire la portata di quanto successo, poiché oltre la notizia del sinistro e del traffico creatosi, non sono tutt’ora disponibili informazioni legate all’eventuale presenza di feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve in caso di novità sull’episodio successo proprio poco fa.