Frosinone e provincia, controllo del territorio: 3 persone denunciate

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Frosinone sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere ed in particolare dei reati predatori, dello spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, nonché al controllo della circolazione stradale sulle principali arterie della giurisdizione di competenza.

Nel corso del servizio, durante il quale venivano complessivamente controllati 20 automezzi ed identificate 30 persone, i militari della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Frosinone Scalo, Ceccano, Giuliano di Roma, Amaseno, Torrice e Ripi:

deferivano in stato di libertà per “guida sotto l’effetto dell’alcol” un 63enne di Supino, poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Il documento di guida gli veniva ritirato ed il veicolo sottoposto a sequestro;

deferivano in stato di libertà per “inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.” un 45enne di Frosinone, già censito per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti, poiché controllato all’esterno dalla sua abitazione al di fuori dell’orario consentito;

deferivano in stato di libertà per “inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio” un 29enne di Sgurgola, già censito per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti, il quale veniva controllato nel capoluogo ciociaro nonostante fosse gravato dal 3 ottobre 2018 dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Frosinone per tre anni;

segnalavano alla Prefettura di Frosinone per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”: un 48enne del capoluogo, già censito per analoga violazione, trovato in possesso di cocaina; un 46enne residente a Ripi, già censito per analoga violazione, trovato in possesso di stupefacente del tipo crack; un 16enne di Roma ed un 18enne di Amaseno, incensurati, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro.

Foto di repertorio