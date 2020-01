Frosinone, furto all’interno di un negozio sportivo: arrestato 59enne

Nel pomeriggio di ieri, a Frosinone, i Carabinieri della locale Compagnia, unitamente a personale della Polizia di Stato, traevano in arresto per “furto aggravato” un 59enne cittadino cileno, residente a Milano, già censito per reati analoghi.

I dettagli

Il personale operante, attivato da una chiamata al numero unico di emergenza 112 da parte del titolare di un negozio sportivo di un noto centro commerciale del Capoluogo ciociaro, riusciva a bloccare il cittadino straniero che, dopo aver rimosso l’antitaccheggio a vari capi di vestiario, si stava dando alla fuga. La refurtiva, completamente recuperata, veniva restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della locale Stazione Carabinieri, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna