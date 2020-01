Da oggi la direzione dell’Ufficio Sanitario della Questura di Frosinone sarà affidata a una nuova persona. Si è infatti insediata in data odierna il Medico Principale della Polizia di Stato dr.ssa Stefania Marchione.

Il passaggio di consegne

Il Medico Superiore della Polizia di Stato dr. Angelo Simoniello, dopo anni di intensa e generosa attività presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Frosinone il 1 ottobre 2019 è stato posto in quiescenza.

A prendere il suo posto è giunta la dr.ssa Stefania Marchione, con alle spalle già una significativa esperienza maturata in campo medico.

Chi è Stefania Marchione

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 2012, nel 2018 ha conseguito la specializzazione in Medicina Legale.

Nel mese di dicembre 2019 al termine del 14° corso di formazione per medici della Polizia di Stato è stata nominata Medico Principale e assegnata alla Questura di Frosinone.

Alla dr.ssa Marchione è affidato il delicatissimo compito della “Cura del personale, che è il capitale più prezioso che abbiamo“, come ha sottolineato il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli in occasione della cerimonia di giuramento e a lei vanno i nostri più sinceri auguri per il nuovo incarico.