Sembrano proprio non volersi fermare i malviventi che, da diverso tempo, hanno preso d’assalto case e plessi scolastici per compiere furti. Ad essere presa di mira, questa volta, è un istituto di Ferentino.

Ferentino, ladri in azione all’interno della scuola in via Circonvallazione

Ancora ladri in Ciociaria, ancora ladri a Ferentino. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che alcuni malviventi, sfruttando l’assenza del personale scolastico durante le festività natalizie, siano entrati all’interno di alcuni plessi scolastico di Ferentino. Uno è il comprensivo 1 situato in via Circonvallazione 1, l’altro a Colle Silvi.

Secondo quanto viene riportato, sembrerebbe che l’intento principale dei ladri sia stato quello di andare diretti nella segreteria della scuola con la speranza di trovare il bottino. Sfortunatamente per loro, però, sembra non esserci stato nulla da fare visto che non avrebbero trovato nulla di utile.

Questa volta, a differenza delle precedenti incursioni, i malviventi non avrebbero trovato i distributori automatici, ripuliti già in passato, visto che la scuola avrebbe pensato bene di rimuoverli viste le lezioni precedenti.

Furto anche nella scuola Colle Silvi

Alcuni ladri sarebbero entrati anche all’interno della scuola Colle Silvi, sempre a Ferentino, nella giornata di ieri, martedì 8 gennaio 2020. Stando a quanto riportato da alcune informazioni, sembrerebbe che ad essere rubati siano stati alcuni computer. Fortunatamente non si registrerebbero danni alla scuola.