Nella mattinata di ieri, a Ferentino, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di specifica attività info-investigativa ed originata da una denuncia-querela presentata da due cittadini del luogo, ha dato il via a una sanzione.

I fatti

Di fatto, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, un 38enne anch’esso residente nel predetto centro (e già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e per detenzione illegale di armi), poiché resosi responsabile dei reati di “lesioni personali, danneggiamento e minaccia aggravata”.

Nello specifico, l’uomo, nel pomeriggio dello scorso 3 gennaio, nel corso di una lite scaturita per futili motivi ed armato di un grosso bastone, danneggiava il portone dell’abitazione dei denuncianti minacciandoli contestualmente di morte ed aggredendo uno di loro che, successivamente, si vedeva costretto a fare ricorso alle cure sanitarie presso il nosocomio di Frosinone ove, dopo gli accertamenti sanitari, veniva riscontrato affetto da “lesioni” giudicate guaribili in gg. 5 s.c..

Foto di repertorio