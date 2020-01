Doppio incidente in poche ore nella giornata di oggi: segnalate code sul GRA tra Appia e Tuscolana e sulla SP101A via dei Castelli Romani a Pomezia. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo alla viabilità nei pressi della Capitale in questi minuti.

Due incidenti in pochi minuti a Roma e a Pomezia

Un primo sinistro è avvenuto sulla A90, tra le uscite Appia e Tuscolana, in carreggiata esterna. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa e sta causando disagi vari alla circolazione su una delle principali arterie di Roma. L’altro impatto è avvenuto sulla SP101A via dei Castelli Romani, nel Comune di Pomezia, tra via Laurentina e via Pontina. Viabilità in tilt su entrambe le direzioni.

Non sono ancora note le dinamiche dei due incidenti, che stanno per essere rimossi dal personale addetto. Non risulta ancora nemmeno chiaro se gli impatti abbiano causato feriti. L’unica cosa certa è che al momento la viabilità risulta essere congestionata sulle suddette zone e che il personale lavorerà alacremente per ripristinarla quanto prima.