Una donna di 80 anni è morta a Roma, vicino Guidonia. L’episodio è successo a Case Rosse. Per motivi ancora da appurare, i vigili del fuoco sono intervenuti stamattina nella Capitale. Un incendio si era propagato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina.

I fatti

L’incendio si sarebbe propagato alle 9 circa di stamane. La donna è stata trovata già morta durante le operazioni di spegnimento e soccorso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’Ordine, che stanno procedendo con le indagini. Al momento, sembra che l’ipotesi dell’incendio sia dovuto a una fuga di gas. Sembra infatti che ci sia stata anche un’esplosione.

Tuttavia, i dettagli accurati in merito emergeranno dopo le indagini. Sfortuna ha voluto che la casa, interamente in legno, abbia contribuito a un veloce propagarsi del fuoco. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito all’esatta natura del rogo.

Foto di repertorio