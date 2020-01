Magliana, incendio in un appartamento oggi 5 gennaio 2020

Un appartamento ha preso fuoco durante il primo pomeriggio di oggi a Roma, zona Magliana. Ancora sconosciute le cause dell’incendio, se di natura dolosa o accidentale. Sta di fatto che sul posto sono in seguito intervenuti i vigili del fuoco per cercare di sedare le fiamme.

Non è ancora chiaro se ci siano stati feriti o intossicati. Il fumo è stato visibile ai vicini, che si sono spaventati e sono rimasti in apprensione per quanto stava accadendo. Ricordiamo dunque che oggi, domenica 5 gennaio 2020, un appartamento è stato avvolto dalle fiamme in zona Magliana.

Ancora da accertare le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la zona sembra sia stata messa in sicurezza. Potrebbero seguire aggiornamenti.