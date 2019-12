Fiuggi, 41enne di Ferentino guida ubriaco e provoca un incidente

Nella mattinata odierna, i militari del NORM della Compagnia di Alatri, a conclusione degli accertamenti relativi ad un incidente stradale verificatosi lo scorso 3 dicembre nel comune di Fiuggi, hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti” un 41enne di Ferentino, incensurato.

I rilievi tecnici hanno permesso di accertare che l’uomo alla guida di un’autovettura intestata alla madre, mentre stava percorrendo una strada della cittadina termale, perdeva il controllo del veicolo andando ad urtare contro un pullman turistico parcheggiato lungo la strada.

L’uomo veniva trasportato presso l’ospedale di Frosinone ed a richiesta dei militari operanti veniva sottoposto ad esami urgenti sulla persona finalizzati all’accertamento di eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcool o stupefacenti.

Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a quattro volte il limite consentito e positività all’uso di cannabinoidi urinari. Il documento di guida è stato ritirato.

Foto di repertorio