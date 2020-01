Nella giornata di ieri, a Piedimonte San Germano, i militari della Stazione di Picinisco hanno eseguito un’importante operazione.

Prevenzione e repressione reati predatori

Quest’ultima è avvenuta nell’ambito di predisposto servizio a largo raggio teso alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno intercettato e controllato un’autovettura che si aggirava nei pressi di abitazioni isolate con a bordo quattro giovani delle province di Modena, Caserta ed Avellino, di cui due già censiti per reati contro il patrimonio e la persona.

A carico dei predetti, che non erano in grado di giustificare la loro presenza in loco, ricorrendo i presupposti di legge veniva avanzata la proposta l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno in quel Comune per anni tre.

