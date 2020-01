Si comunica che, per poter eseguire dei lavori di allaccio di una nuova condotta, mercoledì 8 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 16:00 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica sul territorio del Comune di Frascati.

Le vie maggiormente interessate al fuori servizio saranno:

via Macchia dello Sterparo (fino al ponte ferroviario)

via Casinovi

via del Tiro a Segno

via Valentini

via Bartoli

via Domenico Cicinelli e limitrofe.

Per alleviare il disagio, è stato predisposto lo stazionamento di un’autobotte presso via Macchia dello Sterparo angolo via Casinovi, fino alla fine del fuori servizio.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.