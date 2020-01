Grande Raccordo Anulare, code per incidente tra Ardeatina e Pontina

A causa di un incidente che si è verificato intorno alle ore 17.10 della giornata odierna, giovedì 2 gennaio 2020, sul Grande Raccordo Anulare si stanno sviluppando code sempre più consistenti nel tratto compreso tra Ardeatina e Pontina.

Il sinistro si è verificato in carreggiata esterna e sta causando code in continua crescita, in attesa del completamento delle operazioni di soccorso.

Ancora sconosciute le modalità dell’incidente occorso tra i veicoli coinvolti, che hanno ostruito gran parte della carreggiata rendendo di fatto molto difficoltoso il normale traffico veicolare.