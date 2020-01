Pontina, incidente all’altezza di Borgo Piave: code verso Latina

A causa di un incidente che si è verificato intorno alle ore 16.30 della giornata odierna, giovedì 2 gennaio 2020, sulla Pontina, all’altezza di Borgo Piave, si stanno sviluppando code sempre più consistenti nel tratto che porta fino all’ingresso di Latina.

In attesa del completamento delle operazioni di soccorso si consigliano strade alternative, visto che il disagio per gli automobilisti non accenna a diminuire.

Ancora sconosciute le modalità dell’incidente occorso tra i veicoli coinvolti, che hanno ostruito gran parte della carreggiata rendendo di fatto molto difficoltoso il normale traffico veicolare.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20

L’incidente è stato risolto e la circolazione sta tornando nella normalità