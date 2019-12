A Pomezia trionfa la solidarietà: pranzo conviviale per i meno fortunati

Un pranzo solidale dedicato ai meno fortunati. Circa 100 persone si sono date appuntamento presso la parrocchia Beata Vergine Immacolata di Torvaianica per un momento conviviale. A servire ai tavoli il Sindaco Adriano Zuccalà, l’Assessore Miriam Delvecchio e una rappresentanza del Consiglio comunale. Presente anche il Sindaco di Ardea Mario Savarese, accompagnato dall’Assessore Morris Orakian.

L’iniziativa rientra nella programmazione del Piano sociale di zona, strumento di pianificazione territoriale per lo sviluppo di politiche socio-assistenziali sul territorio, che vede Pomezia Comune capofila del distretto Pomezia-Ardea. L’evento, che segue quello svoltosi lo scorso 28 dicembre presso la parrocchia di San Bonifacio, è stato realizzato con i fondi regionali messi a disposizione per il Piano di zona, in collaborazione con la Caritas diocesana e tutte le parrocchie del territorio.

“I Piani sociali di zona – ha spiegato l’Assessore Delvecchio – ci consentono di mettere in campo ulteriori strumenti per rendere ancora più efficienti i servizi socio-assistenziali per i nostri cittadini. Durante le festività natalizie è consuetudine riunirsi attorno alla tavola; abbiamo cercato di ricreare la stessa atmosfera conviviale, supportando le famiglie meno fortunate e le persone sole, spesso anziane”.

“Questa iniziativa – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – vuole rimettere al centro le persone, in particolare coloro che hanno più bisogno. La comunità è per noi un luogo dove nessuno deve rimanere indietro e oggi qui, tutti insieme, ci siamo dedicati a dar gioia ai meno fortunati con un momento conviviale”.​