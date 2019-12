Spopola l’ASMR in rete: impazzano i video degli YouTuber

Costume, spopola l’ASMR in rete.

Ormai è una moda, un fenomeno di costume in continua crescita e molto diffuso su tutti i canali video del web. Non è più un modo di passare il tempo ma sembra essere una esigenza rispondente ad un attimo di rilassamento, tranquillità. Del resto, l’ASMR è diventata una esperienza sensoriale che raccoglie milioni e milioni di visualizzazioni. Ma di cosa parliamo quando si pronuncia il termine ASMR?

Che cos’è l’ASMR?

L’ASMR, acronimo inglese di ‘Autonomus Sensory Meridian Response’ e cioè ‘Risposta autonoma del meridiano sensoriale, può essere spiegato con quel leggero brivido di piacere percepito quando ascoltiamo qualche particolare rumore o suono. La sensazione è avvertita quasi d’improvviso ed è molto simile a quella avvertita quando qualcuno ci sussurra qualcosa all’orecchio con un tono della voce molto basso, quasi un bisbiglio. Oppure è generata da percezioni tattili o visive che danno un senso di rilassatezza e gradevole tranquillità. Tutto questo produce, in alcuni, un vero e proprio ‘orgasmo mentale’, così viene definito, con improvvise emozioni, un senso di formicolio alla base della testa e un diffuso senso di benessere.

I video ASMR

Su YouTube, la piattaforma video più conosciuta al mondo, proprio i video ASMR realizzati da performer, di entrambe i sessi, stanno letteralmente spopolando. I loro canali conquistano migliaia e migliaia di views giorno dopo giorno. Ma che peculiarità hanno i video ASMR? La singolarità di questi video è proprio l’associazione di sensazioni visive e uditive particolari. I creatori di questi video parlano all’interno di un microfono classico oppure utilizzando un particolare microfono, detto binaurale che riesce a riprodurre un suono in 3D, ed estremamente sensibile poiché riesce a captare suoni quasi impercettibili. Questi apparecchi servono per catturare un tono di voce basso, quasi bisbigliato e delicato, con l’intenzione di rassicurare chi li sta ascoltando. Oltre a parlare con voce molto bassa, i creatori di questi video producono dei fruscii, dei soffi, o anche dei piccoli crepiti (detti “triggers”) realizzati utilizzando spesso degli oggetti di uso comune.

Cosa serve l’ASMR?

La sensazione che produce la visione di questi video, almeno a detta dei numerosi appassionati, è quel senso di rilassatezza, di tranquillità e di profonda serenità. Tutti effetti però che non sono stati ancora completamente appurati da una adeguata indagine scientifica che confermi o smentisca la corrispondenza o quantomeno la rilevanza medica sugli effetti di questi video. Perciò, rimane solamente da far fede all’attendibilità dei seguaci che anzi sostengono gli effetti piacevoli e benefici, alleviando anche problemi di ansia, attacchi di panico e insonnia.

Per i più curiosi, quindi, non manca che provare per credere. Anzi, vedere per credere!