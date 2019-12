Il cadavere di un senzatetto, di età compresa tra i 50 e 60 anni, è stato ritrovato oggi, 30 dicembre 2019, nei pressi del parcheggio di un supermercato in zona Tor Bella Monaca.

A quanto si apprende l’uomo, senza fissa dimora, potrebbe essere morto a causa del freddo che ha colpito Roma in questi ultimi giorni. Il condizionale è d’obbligo, visto che le indagini sono ancora in corso in quanto il triste ritrovamento è avvenuto questa mattina.

MORTO CLOCHARD A ROMA: CROCE ROSSA “SCONFITTA DI TUTTI”

“A Roma tutti si accorgono di chi vive in strada solo d’inverno e in particolare quando ci sono tragedie come quella di oggi. E si fa quello che si può in emergenza. Ma chi gira la città tutto l’anno come noi con le Unità di Strada sa che la situazione è drammatica e che una vera risposta che sia risolutiva ancora non c’è.

E’ un’emergenza di fronte alla quale forse abbiamo perso, tutti insieme. Non è un abbandonare il campo. Anzi, significa come sempre facciamo raddoppiare il nostro impegno. Ma si deve avere il coraggio di dire una verità. Questa emergenza riguarda un fenomeno che ha a che fare molto da vicino con la povertà più dura.

E la povertà fa paura, la si esclude, in generale, come le persone che la vivono, d’inverno e in ogni stagione dell’anno”.

Foto di repertorio