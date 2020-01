Bricoman, popolare punto di riferimento per i lavori in casa e non solo cerca personale per una nuova apertura a Roma, zona Fidene. Scopriamo insieme quali sono le figure ricercate e come fare per candidarsi, inviando il proprio CV. Ricordiamo che l’80% del personale che lavora nell’azienda è assunto con contratto a tempo indeterminato.

Bricoman apre a Roma Fidene

Per la nuova apertura di Bricoman a Fidene, l’azienda cerca le seguenti figure:

venditori

Specialisti di settore

Addetti alla logistica

Hostess di cassa e accoglienza

VENDITORI

Garantiscono la qualità del servizio al cliente sia privato sia professionista. Il venditore cura l’ordine e il rifornimento della merce, assicura la corretta esposizione dei prodotti in vendita e la presenza di indicazioni chiare e trasparenti. Dialoga con i clienti, aiutandoli se necessario nella scelta dei prodotti. Oltre a capacità organizzative e precisione, sono richieste ottime doti comunicative e relazionali e un forte orientamento al cliente, al prodotto e al lavoro di squadra.

ADDETTI ALLA LOGISTICA

Si occupano della gestione della merce in entrata e in uscita e del controllo qualitativo e quantitativo, contribuendo anche all’ordine, alla sicurezza e alla difesa del patrimonio. L’addetto alla logistica collabora all’organizzazione dei flussi tra logistica e vendita, coordinandosi con i vari reparti e le casse; assicura il servizio al cliente in tutti i casi di consegne a domicilio ed e-commerce. I candidati ideali hanno maturato un’esperienza, anche breve, in ruoli analoghi in aziende ben strutturate; sono precisi, volenterosi e dinamici, in grado di lavorare autonomamente secondo le priorità.

HOSTESS DI CASSA E DI ACCOGLIENZA

Le hostess di cassa si occupano della gestione dei pagamenti dei clienti, preparano le fatture e gestiscono il flusso del denaro in cassa; se necessario, sono anche di supporto all’attività di vendita. Contribuiscono anche all’ordine, alla sicurezza e alla difesa del patrimonio. E’ richiesta massima precisione, responsabilità, flessibilità e capacità di ascolto.

Per tutte le posizioni sono richiesti:

– diploma di scuola superiore

– capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza

– esperienze anche brevi in ruoli di vendita o a contatto con il pubblico.

Bricoman offre:

– inserimento a tempo determinato

– clima di lavoro informale in un ambiente che valorizza le diversità

– investimento costante sulla formazione per un miglioramento quotidiano della professionalità di tutti

– forte impegno per favorire la crescita interna di ciascuno, affinché i talenti acquistino velocemente professionalità e responsabilità.

Si ricorda che la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi secondo il D.lgs. 198/2006.

Inviare il proprio CV presso Bricoman è semplice. Basta compilare il form che troverete sul sito aziendale dedicato al recruiting.