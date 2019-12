La Comunità Europea dello Sport dei Castelli Romani si è riunita questa mattina nella sede della Federazione Italiana Sport Equestri ai Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa per la simbolica consegna delle bandiere ai cinque comuni aderenti alla Comunità Europea dello Sport #Castelli2020 assieme al comune capofila, Grottaferrata, che ha ricevuto la sua bandiera nei giorni scorsi a Bruxelles presso la sede dell’Europarlamento dai vertici di Aces Europe e dai rappresentanti dell’Unione Europea.

Hanno ritirato le bandiere con i nomi di ogni singola città aderente a Castelli2020: il sindaco di Marino, Carlo Colizza, la sindaca di Ciampino, Daniela Ballico, il sindaco di Lariano, Maurizio Caliciotti. Il vicesindaco di Frascati, Claudio Gori e la vicesindaca reggente di Rocca di Papa, Veronica Cimmino la quale ci ha tenuto a leggere un messaggio in apertura con le parole del sindaco Crestini, attraverso le quali il primo cittadino tragicamente scomparso a inizio estate manifestava tutto l’entusiasmo per il progetto che sarà realtà dal prossimo 1 gennaio.

Tutti gli amministratori intervenuti hanno quindi rivolto il loro breve saluto all’assemblea, confermando le ragioni di validità del progetto in termini di immagine, di fiducia nel territorio, di condivisione e di valori che solo lo sport riesce a veicolare unendo nel suo nome istituzioni e persone.

L’iniziativa odierna si è svolta volutamente nel territorio roccheggiano proprio in ricordo del compianto sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini.

A onorare la memoria del sindaco di Rocca di Papa ha voluto contribuire anche il vicepresidente di Aces Italia, Luigi Ciaralli che ha sottolineato l’importanza di avere tra le Comunità europee dello Sport anche un territorio prestigioso e caro a tutti, qual è quello dei Castelli Romani.

Messaggio di unità di intenti sposato anche dal vicepresidente di Anci Lazio , Giampaolo Nardi intervenuto in rappresentanza dei comuni della regione Lazio.

Il sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti ringraziando tutti i convenuti, in particolare i delegati allo Sport dei sei comuni – da due anni costantemente in contatto e al lavoro sul progetto grazie al coordinamento di Federico Masi – ha dato appuntamento a metà gennaio quando, in un altro evento pubblico, sarà presentato alla collettività il programma di eventi della Comunità Europa dello Sport Castelli 2020 per i prossimi dodici mesi.