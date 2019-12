Rafforzati i servizi finalizzati alla lotta dei fenomeni di illegalità legati all’abusivismo commerciale. Alla vigilia e nel corso delle festività Natalizie e di Fine Anno, la Polizia Locale di Roma Capitale ha potenziato la vigilanza per contrastare la vendita illegale di prodotti, soprattutto nelle aree a maggiore richiamo commerciale e turistico-culturale.

Ecco cosa è successo

Particolare attenzione è stata rivolta alla vendita di merci contraffatte o con caratteristiche dannose per gli avventori, come generi alimentari o giocattoli e dispositivi elettronici, spesso costituiti da materiale scadente e non a norma.Dalle vie e piazze del Centro Storico all’area di San Pietro, gli agenti del Gruppo I “Centro”, unitamente alle Unità speciali di Sicurezza Urbana ed ai motociclisti del Pics (Pronto Intervento Centro Storico), hanno sequestrato, solo nelle ultime settimane, circa 20mila articoli: bigiotteria, abbigliamento, occhiali, ombrelli, accessori di telefonia, bevande, giocattoli, fino ai souvenir e oggettistica in tema natalizio.

Tra le merci sequestrate oltre un migliaio di prodotti contraffatti, che sono stati oggetto di sequestro penale, quali borse, portafogli, cinture e capi di abbigliamento che riproducono noti marchi. Per più di 50 venditori abusivi fermati durante i controlli sono scattate le procedure di fotosegnalamento e avviati gli accertamenti per verificare la regolarità delle loro posizione sul territorio nazionale. Nella maggior parte dei casi applicata anche la misura del Daspo.