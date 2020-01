AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 – TIVOLI CONCORSO.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei

posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria

D, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della ASL Roma

4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.

(GU n.101 del 24-12-2019)

In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 e’

indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualita’ di capofila,

concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventisei posti di

collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, da

assegnare come segue:

otto posti ASL Roma 4;

otto posti ASL Roma 5;

dieci posti ASL Roma 6.

Scadenza 23 gennaio 2020

La presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it compilando lo

specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute.

La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non

oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della

data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le

modalita’ di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

alla U.O.C. Politiche del personale e qualita’ – tel. 0774/701038 –

20 – 66 – 37 – 21 – 90 – 15 o tramite e-mail all’indirizzo

politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it