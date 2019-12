Concorso per 41 posti full-time e a tempo indeterminato all’INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2020)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantuno posti di area C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale delle attivita’ informatiche. (GU n.99 del 17-12-2019)

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di

quarantuno posti area C, livello economico 1, profilo professionale

delle attivita’ informatiche, da assumere a tempo pieno ed

indeterminato.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati

membri dell’Unione europea. Possono altresi’ partecipare i familiari

dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini

di Paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli

Stati dell’Unione europea devono ugualmente godere dei diritti civili

e politici nel proprio Stato di appartenenza;

c) idoneita’ fisica all’impiego;

d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto

di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti

penali in corso;

e) non essere stato destituito dai pubblici uffici;

f) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero

decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidita’ non sanabile;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari,

qualora soggetto agli obblighi di leva;

h) laurea triennale (L) in:

scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

scienze e tecnologie informatiche (L-31);

scienze economiche (L-33);

scienze matematiche (L-35);

statistica (L-41);

o equiparate

ovvero laurea magistrale in (LM) in:

informatica (LM-18);

ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);

ingegneria elettronica (LM-29);

ingegneria informatica (LM-32);

matematica (LM-40);

scienze dell’economia (LM-56);

sicurezza informatica (LM-66);

scienze economico-aziendali (LM-77);

scienze statistiche (LM-82);

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM- 83);

tecniche e metodi per la societa’ dell’informazione (LM-91);

ovvero laurea specialistica (LS) equiparata ad una delle suddette

classi di lauree magistrali;

ovvero diploma di laurea (DL) «vecchio ordinamento» equiparato ad

una delle suddette classi di lauree magistrali;

conseguita presso una universita’ o altro istituto universitario

statale o legalmente riconosciuto.

Sono ammessi alla partecipazione alla predetta procedura

concorsuale anche coloro che abbiano conseguito un titolo di studio

all’estero. In tal caso, e’ richiesta la dichiarazione di equivalenza

ai sensi dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; la

relativa modulistica e’ disponibile sul sito web del Dipartimento

della funzione pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso

del provvedimento di equivalenza sara’ ammesso alla procedura

concorsuale con riserva specifica, purche’ sia stata attivata la

procedura di cui al citato art. 38, fermo restando che l’equivalenza

del titolo di studio dovra’ obbligatoriamente essere presentata prima

della stipula del contratto;

i) certificazione, in corso di validita’, di conoscenza della

lingua inglese, pari almeno al livello B1 del Quadro comune europeo

di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori

riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del MIUR –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

l) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini

stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

Il candidato dovra’ compilare e inviare la domanda di ammissione

al concorso per via telematica, utilizzando l’applicazione

informatica presente sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo:

www.inail.it

Non e’ ammessa altra forma di compilazione e di invio della

domanda di partecipazione al concorso.

Le attivita’ di compilazione e di invio telematico delle domande

dovranno essere completate entro le 23,59 del quarantacinquesimo

giorno solare a decorrere dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – e del

relativo bando sul sito istituzionale dell’ente. Qualora il termine

di presentazione delle domande cada in un giorno festivo, il termine

medesimo si intende prorogato alle 23,59 del primo giorno feriale

successivo.

L’Istituto, nel caso in cui dovesse pervenire un numero di

domande superiore a dieci volte il numero dei posti a concorso,

potra’ far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, per

la cui somministrazione l’Istituto stesso potra’ avvalersi di

un’apposita ditta specializzata, finalizzata ad ammettere alle prove

scritte un numero di candidati non superiore a detto limite. Saranno,

comunque, ammessi alle prove scritte tutti i candidati che avranno

conseguito il medesimo punteggio acquisito dall’ultimo candidato

ammesso in base al criterio di cui sopra.

L’eventuale prova preselettiva consistera’ in una serie di

quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare la presenza di

capacita’ di base rispetto a:

elementi di diritto amministrativo;

capacita’ di ragionamento logico;

abilita’ matematiche;

capacita’ linguistica e comprensione dei testi;

informatica;

project management.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre

alla formazione del voto finale di merito.

Sono esonerati, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge

n. 104/992, dall’eventuale svolgimento della prova preselettiva i

candidati in condizioni di handicap con invalidita’ pari o superiore

all’80%. In tal caso gli stessi dovranno allegare alla domanda di

partecipazione la certificazione rilasciata dalla competente

commissione che attesti la predetta invalidita’.

Le prove di esame del concorso, tese ad accertare il grado di

professionalita’ necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati,

si articolano in due prove scritte, di cui una a contenuto

teorico-pratico, e in una prova orale.

Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle

seguenti aree di materie:

elementi di diritto amministrativo;

architettura dei sistemi elaborativi;

ingegneria del software;

data base management systems e il loro impiego;

data science;

reti di telecomunicazione;

sicurezza informatica;

metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti;

organizzazione e gestione nella fase di erogazione dei servizi

informatici;

codice dell’Amministrazione digitale.

La prima prova scritta, a contenuto teorico, volta ad accertare

le conoscenze tecniche, la capacita’ di sintesi, la chiarezza

espressiva e la capacita’ di argomentare, consistera’ nella

predisposizione di risposte sintetiche a quesiti inerenti alle

materie sopra indicate.

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico,

consistera’ nella risoluzione di un caso in ambito informatico e

contestualizzato nelle attivita’ della pubblica amministrazione, al

fine di accertare l’attitudine all’analisi e alla soluzione corretta

sotto il profilo della legittimita’, della convenienza e

dell’efficienza ed economicita’ organizzativa, con particolare

riguardo ai temi dell’erogazione dei servizi, della

reingegnerizzazione dei processi, delle tecniche di programmazione

valutazione e controllo dei progetti.

La prova orale vertera’ sulle materie oggetto delle prove scritte

nonche’ sull’ordinamento e attribuzioni dell’INAIL.

Nell’ambito della prova orale sara’, altresi’, accertata la

conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento alle

competenze linguistiche in ambito informatico.

Il bando integrale e’ pubblicato sul sito istituzionale INAIL,

all’indirizzo: www.inail.it.

Fonte: Gazzetta Ufficiale