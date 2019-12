CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITÀ DI AZIENDA CAPOFILA, PER LA

COPERTURA DI N. 13 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA DA

ASSEGNARE ALLA ASL ROMA 4, ASL ROMA 5 E ASL ROMA 6, CON LA RISERVA DI UN POSTO A FAVORE DEL

PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale della ASL ROMA 6 n. 1106 del 28/11/2019 con cui

è stata integrata la Deliberazione del Direttore Generale della ASL ROMA 6 n. 1046 del 12.11.2019, nonché

di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa redatto in data 10 Aprile 2019 tra le ASL ROMA 4, ROMA 5 e

ROMA 6 approvato con Deliberazione n. 377 del 02/05/2019, la ASL ROMA 6 in qualità di Azienda Capofila

indìce, tra gli altri, Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 13 posti di DIRIGENTE

MEDICO disciplina: GINECOLOGIA E OSTETRICIA- codice concorso GINECOL 05 – da assegnare

rispettivamente alla ASL ROMA 4, ASL ROMA 5 ed alla ASL ROMA 6, come di seguito riportato:

Azienda Capofila: ASL ROMA 6;

Aziende aggregate: ASL ROMA 4, ASL ROMA 5

Posti da coprire n. 13

Ruolo: Sanitario

Profilo Professionale: Medici

Area: Area Chirurgica e delle Specialità

Chirurgiche

Disciplina: Ginecologia e Ostetricia

ASL ROMA 4 n. 1 posti

ASL ROMA 5 n. 1 posto a favore del personale precario in

possesso dei requisiti di cui all’art. 20

comma 2 del D. Lgs. 75/2017

ASL ROMA 6 n. 11 posti

La presente procedura è disciplinata

– dall’art. 97 della Costituzione italiana;

– dal D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421“);

– dal D.P.R. 10 Dicembre 1997, n. 483 (“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale

dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”);

– dal D.P.R. 9 Marzo 1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di

assunzione nei pubblici impieghi”);

– dalla Legge 15 Maggio 1997 n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo”);

– dal D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche”);

– dal D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”);

– dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);

– dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa”);

– dal Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 per la parte non

abrogata;

– dal D. Lgs. 75/2017;

– dalla Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”);

– dal Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60

(“Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia

sanitaria”);

– dal D.M. 30.01.1998 e s.m.i. (“Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa

regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del

Servizio sanitario nazionale”);

– dalla Direttiva n. 3 del 24 Aprile 2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione

recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12

giugno 2018;

– dalla Legge della Regione Lazio n. 5 dell’11 Luglio 2018 (“Disposizioni in materia di vigenza delle

graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”);

– dal Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 avente ad oggetto:

“Approvazione del Piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 delle Azienda ed

Enti del Servizio sanitario Regionale. Approvazione del regolamento “Procedura autorizzativa per

l’assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa e

per il conferimento d’ incarico ai sensi dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive

modificazioni”.” ;

– dal Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00378 del 12/09/2019 avente ad oggetto:

“Integrazioni e modificazioni al Regolamento “Procedura autorizzativa per l’assunzione del personale del

S.S.R., per il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d’

incarico ai sensi dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.”

approvato con il Decreto del Commissario ad acta del 31/10/2018 n. 405.”;

– dalla Determinazione Regionale n. G14180 dell’8.11.2018, modificata con Determinazione Regionale n.

U0015011 del 22.11.2018 avente ad oggetto “Modifiche alla Determinazione n. G14180 8/11/2018

recante “Approvazione della tabella “Fabbisogno personale 2018-2020” inerente i Piani triennali di

fabbisogno di cui al Decreto del Commissario n. U00405 del 31 ottobre 2018 recante “Approvazione del

Piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 delle Azienda ed Enti del Servizio

sanitario Regionale. Approvazione del regolamento “Procedura autorizzativa per l’assunzione del

personale del S.S.R., per il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa e per il

conferimento d’ incarico ai sensi dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive

modificazioni” “;

–

– dalla Determinazione Regionale n. G13558 del 10/10/2019 avente ad oggetto: “Indizione di procedure

concorsuali in attuazione del Decreto del Commissario ad acta n. U00405/2018” in cui viene approvata

la denominata “Elenco procedure da bandire” riportante le discipline e i profili per cui le aziende sono

autorizzate all’indizione di procedure concorsuali e che indica per tali procedure l’eventuale modalità di

azienda capofila e aziende aggregate, ivi comprese quelle procedure per cui l’autorizzazione risulta

essere già stata emanata in precedenza;

– dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La ASL ROMA 6, in quanto Azienda capofila, ha la gestione e responsabilità di tutta la procedura di

selezione, sino all’atto di assegnazione dei soggetti alle Aziende destinatarie; si intende per procedura:

l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione delle prove selettive,

l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della graduatoria finale, la gestione

delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle Aziende aggregate, la gestione della

graduatoria, lo scorrimento della stessa e per qualsiasi altro provvedimento e/o adempimento correlato,

connesso, conseguente, derivante.

Questa procedura concorsuale pubblica rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello

regionale e, pertanto, assume natura di atto concorsuale di livello regionale.

Il presente bando ha pertanto valenza regionale, ferma restando l’unitarietà della procedura concorsuale

anche rispetto all’eventuale indizione di una procedura di mobilità (ove prevista e concordato in tal senso).

Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato rispetto al valore iniziale per coprire i posti

non individuati mediante la eventuale procedura di mobilità nazionale, qualora ciò sia possibile nel rispetto

degli atti di programmazione e pianificazione regionali, commissariali e aziendali, nonché dei vincoli

economico finanziari, e a seguito di apposito atto di assenso regionale, senza che tale previsione costituisca

alcun obbligo, vincolo o altra tipologia di atto obbligatorio a carico della Regione e delle Aziende ed Enti del

SSR.

Questa Azienda evidenzia la peculiarità del Servizio Sanitario Regionale per quanto attiene al continuo

impegno di formazione e di aggiornamento tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il

personale mediante percorsi formativi innovativi.

Il presente concorso viene bandito anche in relazione alla nuova struttura della rete dell’assistenza,

all’organizzazione per reti tempo dipendenti, all’organizzazione per intensità di cura, alla rilevanza posta in

capo al distretto e ai servizi di prevenzione e assistenza.

Tale procedura concorsuale viene indetta ed espletata assicurando la massima trasparenza, pubblicità,

selettività, imparzialità e non discriminazione.

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo

trattamento sul lavoro, così come stabilito dagli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. .

La presente procedura concorsuale pubblica è avviata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

accesso al pubblico impiego ed in attuazione dell’art. 97 della Costituzione. Per le disposizioni che

regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la

conclusione della presente procedura concorsuale si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in

particolare a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10/12/1997 e dal citato

Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00378 del 12/09/2019, con cui la Regione Lazio ha modificato ed integrato il Regolamento avente ad oggetto “Procedura autorizzativa per l’assunzione del

personale del S.S.R., per il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa e per il

conferimento d’ incarico ai sensi dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive

modificazioni.” approvato con il Decreto del Commissario ad acta del 31/10/2018 n. 405.

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a concorso è regolato e stabilito dalle norme

legislative e contrattuali vigenti.

Sarà data applicazione all’art.1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/05/1997 n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da

pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il

collocamento a riposo d’ufficio.

Si precisa che si è ottemperato all’applicazione delle disposizioni dell’art. 34 bis del D. Lgs n. 165/2001 e

s.m.i. con esito negativo.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:

– Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a partecipare anche:

“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato

membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”, nonché

“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”;

– Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento è effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in

servizio;

– Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati

esclusi dall’elettorato attivo;

– Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. Non

possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall’impiego per averlo conseguito

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;

2. Abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica;

3. Specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, o in disciplina equipollente (D.M.

30.01.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).

Ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 30.12.2018 n. 145, come novellato dall’art. 12 comma 2 a) del

Decreto Legge n. 35 del 30.04.2019, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60,

possono partecipare alla presente procedura concorsuale per l’accesso alla dirigenza medica del ruolo

sanitario nella disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina equipollente od affine, ai sensi del D.M.

30.01.1998 e s.m.i., anche i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché,

qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della

procedura essi saranno collocati in graduatoria separata.

Ai sensi dell’art. 1, comma 548, della L. 30.12.2018 n. 145, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato

dei medici di cui al citato comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici

già specialisti alla data di scadenza del bando.

È esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo

indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende

U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).

Coloro i quali rientrano in questa categoria dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare

servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.

4. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi: l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di

uno dei Paesi dell’Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni,

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. I titoli di studio

conseguiti all’estero avranno valore purché riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, dagli Organi

competenti. A tal fine, nella domanda di ammissione, dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli

estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano.

Il candidato che intenda partecipare alla presente procedura concorsuale deve essere in possesso di

propria casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata unicamente a sé stesso e non a soggetti

terzi, alla quale ricevere eventuali comunicazioni di interesse relative al concorso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI DA POSSEDERE PER USUFRUIRE DELLA RISERVA PREVISTA DAL PRESENTE BANDO DI CUI

ALL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017:

a) essere titolare, successivamente alla data del 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile

presso l’Azienda per la quale si intende esprimere la preferenza (ASL ROMA 5 per cui si prevede

la riserva) con esclusione dei contratti di somministrazione presso pubbliche amministrazioni;

b) aver maturato alla data del 31.12.2017 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,

negli ultimi otto (dal 01.01.2010 al 31.12.2017). Il presente requisito di cui al punto b) può

essere stato maturato oltre che presso l’Azienda per la quale si esprime la preferenza, anche

presso diverse Aziende del SSN.

Tali requisiti a) e b) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione

delle domande di ammissione al presente concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma

telematica accedendo alla home page del sito aziendale (http://www.aslroma6.it) – BANDI E CONCORSI

e cliccando sull’icona appositamente dedicata denominata “CONCORSI ASL Roma 6”.

Il candidato dovrà prioritariamente accedere alla piattaforma o con SPID o registrandosi alla stessa

piattaforma; una volta ottenute le credenziali d’accesso (user id e password), l’aspirante dovrà compilare lo

specifico modulo online seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclude correttamente la

procedura online di iscrizione al Concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della

domanda. Il candidato riceverà altresì al proprio indirizzo PEC nota con il link al file riepilogativo del

contenuto della domanda presentata nella quale dovranno essere indicati correttamente:

x cognome e nome del candidato;

x la data, il luogo di nascita e la residenza;

x il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime;

x le eventuali condanne penali riportate;

x la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

x La preferenza per la ASL di destinazione va espressa tassativamente nell‘ambito delle Aziende

ASL ROMA 4, ASL ROMA 5 e ASL ROMA 6 indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di

gradimento le successive. Non è possibile modificare le preferenze espresse dopo il termine di

presentazione della domanda.

Le preferenze sono preordinate allo svolgimento del concorso stesso.

Il/i candidato/i in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 dovrà/anno

specificarlo laddove richiesto nella domanda online.

Le Aziende concordano in ogni caso che il soggetto chiamato per l’assunzione da una delle Aziende

aggregate, qualora rifiuti, verrà considerato decaduto nel rispetto dell’espressione di preferenza previsto

dal bando.

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate, unità soggette a possibile incremento per le motivazioni

sopra rappresentate, avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla singola Azienda, dell’ordine della

graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti all’atto della presentazione della

domanda di partecipazione. Il soggetto è assegnato per quanto possibile alla prima sede espressa. Qualora

ciò non sia possibile si passa alla seconda opzione e, successivamente, eventualmente alla terza. La

preferenza non comporta la nascita di alcun diritto per il candidato.

Il candidato all’atto della redazione della domanda di partecipazione al concorso esprime la propria

preferenza per le aziende individuate e destinatarie di posti; alla conclusione della procedura sarà formata

un’unica graduatoria, con valenza regionale.

L’assegnazione dei posti avviene nel rispetto del numero di posti da attribuire a ciascuna Azienda,

dell’ordine di graduatoria e, per quanto compatibile, delle preferenze espresse. L’assegnazione deve

rispettare il numero di posti complessivi oggetto della procedura concorsuale e il numero di posti

attribuiti a ogni singola Azienda. La preferenza espressa dal candidato ha un mero valore indicativo senza

alcun vincolo, onere, obbligo o altro in capo all’Azienda capofila o in capo a ciascuna delle Aziende

aggregate

La scelta espressa dal candidato non può essere modificata e ha valore solamente indicativo per le

Aziende interessate.

La preferenza per tale modulo determina l’approvazione di una unica graduatoria, a valenza regionale.

La preferenza espressa ha valore solamente indicativo; l’atto di assegnazione avverrà rispettando

unicamente la posizione ricoperta in graduatoria.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite verrà

acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale. Il termine fissato per la

presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di

documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse da quella

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno non festivo decorrente dal

giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno

successivo non festivo.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così

come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.

Nella domanda gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura

in questione, il proprio impegno, qualora vengano assunti attraverso il presente bando di Concorso

pubblico, a non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per un periodo di cinque anni a decorrere dalla

data di effettiva immissione in servizio presso l’Azienda di destinazione, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis,

del D. Lgs. 165/2001 e secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa.

Questa ASL ROMA 6 si riserva comunque di valutare, in deroga al predetto obbligo di permanenza

quinquennale, la possibilità di ridurre tale periodo compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

Ulteriori dettagli sul materiale da allegare alla domanda e quant’altro sono disponibili qui, qui e qui.