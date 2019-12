Montelanico, incidente nella notte sulla Carpinetana per un bovino in strada

Ennesimo incidente sulla SR 609 Carpinetana a causa di un bovino vagante. I comuni di Montelanico e Carpineto Romano sono stati spesso lo scenario di incidenti del genere, infatti più volte è stata segnalata la presenza di tori e mucche allo stato brado che si trovavano in mezzo alla carreggiata della suddetta strada, creando molte difficoltà agli automobilisti.

Un incidente si è verificato ieri, 25 dicembre 2019, nel Comune di Montelanico sulla SR 609 Carpinetana.

Nel giorno di Natale un ragazzo, a bordo di un’auto, stava percorrendo la SR 609 Carpinetana quando un bovino è sbucato in corsa, sulla sinistra dell’auto, in mezzo alla carreggiata. L’uomo alla guida dell’auto avrebbe tentato di schivare l’animale, ma c’è stata una lieve collisione e il bovino avrebbe impattato contro uno specchietto e uno degli sportelli dell’auto.

In questo caso specifico non ci è dato sapere se il bovino in questione fosse fuggito o se, invece, era stato lasciato libero di pascolare. In ogni caso il pascolo allo stato brado fa parte, da secoli, della tradizione laziale, ma è necessario farlo rispettando tutte le norme di sicurezza, proprio per evitare che si verifichino incidente simili.

Foto di repertorio