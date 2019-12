Si svolgeranno domani, venerdì 27 dicembre 2019, i funerali di Gaia e Camilla, le due ragazze di 16 anni rimaste uccise dopo essere state investite nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre scorsi, in Corso Francia nel quartiere Ponte Milvio, a Roma.

L’impatto, purtroppo, non ha lasciato scampo alle due 16enni e i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle giovani. Domani alle ore 10.30, alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue, in via Flaminia Vecchia a Roma, si svolgeranno i funerali delle due giovani.

Foto di repertorio