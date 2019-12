Una leggera scossa di terremoto è stata registrata oggi, 26 dicembre 2019, nel giorno di Santo Stefano dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a Velletri.

Magnitudo 2.0 è il minimo indispensabile per far sì che una scossa sia degna di nota. Alle prime luci di questa mattina, precisamente alle 06:07, una piccola scossa di terremoto con magnitudo 2.0 è stata registrata nei pressi di Velletri. Sono diverse le persone che, nonostante la bassa entità del terremoto, hanno avvertito la terra tremare. A quanto risulta non ci sono stati danni a cose o persone.

I dettagli:

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 3 km S Velletri (RM), il

26-12-2019 05:07:44 (UTC) 4 ore, 31 minuti fa

26-12-2019 06:07:44 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.66, 12.77 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Foto di repertorio