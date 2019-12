Palestrina, il Comune si attiva per avviare il Servizio civile universale

Con il Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40, il servizio civile diventa universale e punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro.

I dettagli

Stiamo lavorando per avviare il servizio nel Comune di Palestrina