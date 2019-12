Un altro incidente ha scosso la capitale dopo la tragedia che si è registrata ieri a Corso Francia, dove hanno perso la vita le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli dopo essere state investite da un ventenne alla guida di un’automobile.

La vittima questa volta è un’anziana di 79 anni, che ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’Opel Astra in Via dei Monti Tiburtini, all’incrocio con via Feronia. Inutili i soccorsi prestati alla donna, deceduta subito dopo il fatto nonostante il pronto intervento degli uomini del 118.

Insieme all’ambulanza, sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente, che verrà ricostruita attraverso le testimonianze e gli elementi a disposizione degli inquirenti.