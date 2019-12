Il Comando Compagnia Carabinieri di Alatri, nel territorio di competenza, prosegue senza interruzione, la programmazione dei servizi preventivi tesi sia a contrastare la commissione dei reati in genere che al fine di garantire sempre più maggiori standard di sicurezza ai cittadini, soprattutto in questo periodo di festività natalizie. Difatti, tale attività preventiva ha permesso nella giornata di ieri:

al personale del N.O.R.M.- Aliquota Radiomobile di trarre in arresto un 34enne di Fumone (già gravato da vicende penali specifiche) poiché resosi responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari operanti, nel corso di attività perlustrativa nel comune di Fumone notavano un veicolo in marcia il cui autista, alla vista dell’auto dell’Arma con i colori d’istituto, immediatamente accelerava, dando l’impressione di tentare di allontanarsi nel più breve tempo possibile, dirigendosi verso il comune di Alatri.

I carabinieri, insospettiti da tale comportamento, decidevano di seguire l’auto a distanza senza perderlo di vista e, nel contempo, notando sia che l’uomo durante il tragitto da Fumone ad Alatri utilizzava costantemente un telefono cellulare e ritenendo che lo stesse usando per avvisare qualcuno, gli operanti decidevano di bloccarlo e di procedere al suo controllo e di eseguire, successivamente, una perquisizione personale e veicolare, il cui esito però dava un esito negativo.

Continuando a non trovare elementi che potessero in qualche modo giustificare la sua condotta e notando un suo evidente nervosismo nel corso del controllo, il personale operante decideva di estendere la perquisizione presso la sua abitazione, ove i dubbi diventavano certezze. Difatti, nel corso delle fasi esecutive della perquisizione, all’interno della sua abitazione veniva trovato in possesso di:

una dose di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, abilmente occultata all’interno di un contenitore (successivamente risultata avere il peso di gr.0,50 circa),

. gr. 21, 24 di “hashish”, (suddivisi in tre dosi);

. gr. 50 circa di “Marijuana”;

. nr. 2 bilancini di precisione;

. la somma di Euro 800 ritenuto il provento dell’attività illecita dello spaccio.

Quanto rinvenuto veniva posto sotto il vincolo del sequestro, mentre l’arrestato, ad espletate formalità di rito veniva associato presso al Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione della competente A.G.

In Fiuggi, al personale del locale Comando Stazione Carabinieri, di deferire in stato di libertà, alla competente A.G., un 27enne di nazionalità cilena ( già gravato da vicende penali in materia di detenzione di sostanze stupefacenti) poiché resosi responsabile dell’inosservanza degli obblighi derivanti dal Foglio di via Obbligatorio” a cui era sottoposto per anni tre dal comune termale ed emesso dalla Questura di Frosinone in data 29.09.2017.