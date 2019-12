A causa del maltempo, a Colleferro, si registra qualche lieve danno. Difatti, in via dei Larici, un albero è caduto lungo la strada. Prestare attenzione.

Colleferro, albero cade in via dei Larici

Forti venti e temporali hanno caratterizzato la nottata di oggi, domenica 22 dicembre 2019. Anche a Colleferro si registrano lievi danni. Come ci viene segnalato da qualche utente, in via dei Larici, vicino la chiesa di San Bruno, un albero è caduto.

Sarebbero in corso i sopralluoghi da parte del personale autorizzato per cercare di rimuoverlo. Nel frattempo, si raccomanda a tutti gli automobilisti e ai pedoni di prestare la massima attenzione.