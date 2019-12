E’ stato confermato Presidente del “Camper Club Colleferro” Valter Menichelli, insieme a lui nel direttivo: Vice Presidente Silvio Coluzzi; Segretario Mauro Massimo Giuliani; Tesoriere Maurizio Ghezzi; Consiglieri Marco Della Vecchia, Massimiliano Meloni, Ivan Valeri.

A caldo il Presidente Menichelli ci ha dichiarato: “Il Camper Club quest’anno compie 10 anni. Anni di attività intense che ci hanno portato a promuovere il turismo itinerante nella zona: vedere e valorizzare il territorio. Quegli ambienti che le popolazioni che qui hanno vissuto nel corso degli anni, addirittura secoli direi, che i nostri antenati hanno modellato in modo consapevole ed operoso in base alle loro esigenze, in un intreccio di attività e creando quegli habitat che oggi per noi sono tesori, come storia, tradizione, arte, cultura da preservare, valorizzare, tutelare e trasmettere arricchite dai nostri saperi, alle generazioni future. Sono quelle piccole cose che sono da coltivare e da proteggere per offrire un turismo sempre nuovo al passo con i tempi, su un territorio divenuto patrimonio comune.

Accanto a questo – ci spiega ancora il Presidente – la nostra associazione si è spesa molto anche nel sociale. A questo proposito vorrei citare le più importanti attività sociali svolte quali il “progetto Sofia”, la raccolta viveri per la Croce Rossa, la collaborazione per il Concerto di beneficenza per il “Bambino Gesù”, senza dimenticare progetti in attività di promozione sociale, a favore di anziani e famiglie, senza tralasciare cultura e divertimento con gite o serate a tema per le famiglie. 10 anni di ampio e laborioso lavoro che hanno dato vita ad attività che hanno riscosso un ottimo successo di partecipazioni tra gli associati, con straordinarie ricadute sugli ambienti che ci hanno accolto”.

Il Presidente, visibilmente emozionato ci spiega ancora che “il Camper Club nasce nel 2009 per volontà di un piccolo gruppo di amici che decidono di dar vita ad un’associazione con lo scopo di promuovere e sviluppare le conoscenze degli associati attraverso l’organizzazione di incontri, raduni, convegni e viaggi sociali, con il camper, roulotte, tenda. Di collaborare con le Istituzioni, sia per turismo, sia nazionale che diffondere il turismo locale e quello dei Comuni confinanti, in particolare i vicini Monti Lepini, che per la difesa dell’ambiente e la salvaguardia della natura, di valutare forme consociative temporanee con altre organizzazioni che perseguono i nostri stessi scopi. Queste un po’ a grandi linee – conclude il Presidente Valter Menichelli – che aggiunge: possono aderire all’associazione le singole persone ed i familiari appassionati che attivamente ed abitualmente praticano il “Turismo Itinerante”, la nostra sede è aperta il mercoledì pomeriggio dalle 18.00 alle 19.30 e si trova in via Nobel,1”.

A tutti l’augurio di un buon lavoro.

Giovanna Speranza