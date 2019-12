A causa delle condizioni meteo avverse e per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata, si registrano numerosi disagi sulle strade statali 7 ‘Appia’ e 148 ‘Pontina’ in provincia di Latina. In particolare, sono provvisoriamente chiusi sulla SS7 ‘Appia’ il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni.

Sulla ‘Pontina’ al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina. Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Albero caduto anche a Ciampino

Ciampino. Prestare massima attenzione via Spontini per albero pericolante. Polizia Locale sul posto.

Astral segnala anche problemi sulla A91 Roma-Fiumicino. Code tra via Isacco Newton e Ansa Del Tevere, verso Fiumicino, per albero caduto sulla strada.

Problemi anche in Ciociaria per frane

Disagi sulla SR82 Valle del Liri per lavori di messa in sicurezza con cantieri per frane ai km 90+300 e 91+600. personale Astral spa sul posto.

Roma, via Ponte di Nona. Code per albero su strada altezza via Carlo Mosca. Viabilità deviata su via dell’Acqua Vergine e via Prenestina

E infine per danni dovuti al maltempo per la caduta di rami sulla linea ferroviaria tra Cisterna di Latina e Campoleone sulla FL7 Roma Napoli, via Formia. Ritardi fino a 20 minuti; poi il traffico è stato sospeso. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio