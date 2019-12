Questa mattina si è verificato un incidente sull’A1 Roma-Napoli, precisamente tra Frosinone e Ceprano. Il sinistro è stato rimosso, ma attualmente permangono delle lunghe code di traffico a causa dello scontro.

La viabilità sull’A1 Roma-Napoli: traffico intenso tra lo svincolo Colleferro e lo svincolo Ceprano

La situazione della viabilità sull’A1 Roma-Napoli appare molto congestionata e al momento il traffico risulta particolarmente intenso tra lo svincolo Colleferro e lo svincolo Ceprano.

Veicolo fermo sull’A1 Roma-Napoli tra l’allacciamento della Diramazione Roma Sud e lo Svincolo Valmontone.

Inoltre, un veicolo risulta fermo, o in avaria, sull’A1 Roma-Napoli, precisamente tra l’allacciamento della Diramazione Roma Sud e lo Svincolo Valmontone.

Veicolo fermo tra lo svincolo Anagni – Fiuggi e lo svincolo Ferentino

I disagi sono causati anche da un altro veicolo fermo, o in avaria, dalle 15:34 di oggi, 21 dicembre 2019, tra lo svincolo Anagni – Fiuggi e lo svincolo di Ferentino, motivo per cui in questo tratto specifico, ci sono lunghe code di traffico.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Foto di repertorio