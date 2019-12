Un mese fa esatto, avevamo riferito della notizia del richiamo di alcuni lotti della famosa acqua Acqua Nestlé Vera Naturae per la possibile contaminazione da batteri, nello specifico Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori.

Il Ministero della Salute provvedette al richiamo del lotto interessato è distribuito in bottiglie in pet da 50 cl, con il numero di lotto 9303842201 e data di scadenza 10/2020. La notizia di oggi è che c’è stata la revoca del ritiro poiché la revisione e le ulteriori analisi hanno dato esito favorevole, constatando come la possibile presenza di contaminazione non è stata poi riscontrata. Analisi conforme presso l’Istituto Superiore di Sanità, questa la motivazione della revoca del richiamo del prodotto.

Ricordiamo che l’acqua Vera Naturae è prodotta da SANPELLEGRINO S.P.A. nello stabilimento nel Comune di Castrocielo, in provincia di Frosinone.

Marchio: Sanpellegrino S.p.A

Denominazione: Nestle’ Vera Naturae

Motivo della segnalazione: Revoca per analisi di revisione favorevole

Data pubblicazione: 18 dicembre 2019