Sora, 32enne muore improvvisamente a Siviglia: comunità in lutto

La città di Sora è in lutto per la morte di Enrico Fantauzzi, ragazzo di 32 anni morto a Siviglia. Da capire le cause del decesso.

Sora, muore improvvisamente mentre era a Siviglia

Una morte improvvisa che ha lasciato tutta la comunità di Sora incredula. Difatti, proprio poche ore fa, si è appresa la notizia della morte di Enrico Fantauzzi, ragazzo di 32 anni originario di Sora che si trovava a Siviglia, in Spagna.

Le cause del decesso, secondo quanto si apprende, resterebbero ancora ignote. Intanto si attende di sapere quando la salma potrà fare ritorno in Italia.